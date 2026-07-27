В Ярославской области завершили расследование дела об осквернении мемориала ВОВ

В Ростовский районный суд Ярославской области направили уголовное дело в отношении трех местных жительниц, которые обвиняются в осквернении мемориального сооружения. Об этом сообщили в пресс-службах областных прокуратуры и СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Обвинение считает, что 19 июня местные жительницы в возрасте от 19 до 34 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «совершили действия, выражающие неуважение к воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), и оскверняющие мемориал памяти погибших» в Борисоглебском. Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали кадры произошедшего. На них видно, как три женщины стоят у Вечного огня и сушат одежду.

Обвинение выдвинуто по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

Расследованием дела занималось областное следственное управление СКР. Прокурор Борисоглебского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд, который ранее избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Алла Чижова