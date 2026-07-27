Новочеркасск не нашел поставщика котельной за 50,5 млн рублей

Департамент строительства и городского развития администрации Новочеркасска объявил аукцион на установку блочно-модульной котельной. Конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, следует из данных портала Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Объект планировалось разместить на улице Гагарина, 114Е. Начальная цена контракта составила 50,5 млн руб. Согласно техническому заданию, котельная должна обеспечивать отопительную нагрузку и горячее водоснабжение. В состав оборудования входят газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета и регулирования газа, коммерческие узлы учета тепловой энергии, электроснабжения и водоснабжения, а также установка химической водоподготовки.

Кроме того, предусмотрен наружный утепленный бак запаса химически очищенной воды объемом 10 куб. м, установка утепленного стального горизонтального резервуара из стали для эксплуатации при температуре не ниже -40°С, монтаж бетонного основания под котельную и дымовую трубу, ограждение по периметру с отступом 6 м с каждой стороны и высотой не менее 2,5 м, а также системы видеонаблюдения и освещения.

По условиям контракта, в котельной установке должно быть предусмотрено не менее четырех котлов. Оборудование должно работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Кроме того, предусмотрены прокладка тепловых сетей в четырехтрубном исполнении протяженностью до 100 м, регистрация сетей, проведение испытаний, пусконаладочных работ и диспетчеризация котельной.

Планируемый срок поставки — 90 календарных дней с даты заключения контракта. По итогам исполнения заказчик должен был получить полностью готовый к эксплуатации объект.

Константин Соловьев