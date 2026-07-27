В Новороссийске экс-участник СВО осужден на 7 лет за подделку паспорта

Новороссийский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего Алексея К. Он признан виновным в использовании поддельного паспорта гражданина РФ и мошенничестве. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору фигурант проведет в колонии строгого режима 7 лет.

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Как установлено судом, подсудимый, являясь участником специальной военной операции и ветераном боевых действий, в феврале 2025 года самовольно оставил место службы. Желая скрыть факт дезертирства и решить бытовые вопросы, в начале мая он приобрел в Санкт-Петербурге поддельный паспорт на имя другого гражданина.

В ноябре 2025 года на досмотровом пункте «Тамань» в Краснодарском крае мужчина предъявил фальшивый документ сотрудникам транспортной полиции, после чего был задержан.

Следствие установило, что 1 августа 2025 года, действуя из корыстных побуждений, подсудимый использовал поддельный паспорт для оформления кредитной карты в банке ВТБ. Введя сотрудников финансовой организации в заблуждение, он получил карту и похитил с нее 37 тыс. руб.

В судебном заседании фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств его участие в боевых действиях, два ранения, состояние здоровья близких родственников, а также отсутствие дисциплинарных взысканий по службе.

Однако отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений — ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление по наркотической статье и отбывал наказание. Действия подсудимого были квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка поддельного паспорта) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Александра Локтионова