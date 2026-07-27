Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Арбитражный суд Саратовской области ищут нового председателя

Высшая квалификационная коллегия судей ищет кандидатов на пост председателя Арбитражного суда Саратовской области. Об этом сообщается на сайте ВККС в разделе «Вакансии».

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Заявления принимаются до 24 августа. Документы, которые подадут позже указанной даты, рассматривать не будут.

С ноября 2017 года председателем Арбитражного суда Саратовской области был Алексей Горябин, ранее занимавший пост зампреда Арбитражного суда Татарстана. 9 апреля этого года ВККС прекратила полномочия господина Горябина в связи с поступившим заявлением об отставке.

С 20 мая и.о. председателя суда назначена Юлия Огнищева.

Нина Шевченко