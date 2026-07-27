Эксперты назвали Карелию одним из самых быстрорастущих туристических регионов
Карелия вошла в число российских регионов с наиболее высокими темпами роста туристического потока летом 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Карелия вошла в число лидеров по росту турпотока летом 2026 года
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По его оценке, наибольшая динамика увеличения числа туристов в летний сезон ожидается в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии и Калининградской области.
Развитие внутреннего туризма остается одним из ключевых направлений для Карелии. Регион привлекает путешественников природными достопримечательностями, маршрутами по национальным паркам и возможностями для активного отдыха.