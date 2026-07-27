Эксперты назвали Карелию одним из самых быстрорастущих туристических регионов

Карелия вошла в число российских регионов с наиболее высокими темпами роста туристического потока летом 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карелия вошла в число лидеров по росту турпотока летом 2026 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Карелия вошла в число лидеров по росту турпотока летом 2026 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его оценке, наибольшая динамика увеличения числа туристов в летний сезон ожидается в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии и Калининградской области.

Развитие внутреннего туризма остается одним из ключевых направлений для Карелии. Регион привлекает путешественников природными достопримечательностями, маршрутами по национальным паркам и возможностями для активного отдыха.

Матвей Николаев