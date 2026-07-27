Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперты назвали Карелию одним из самых быстрорастущих туристических регионов

Карелия вошла в число российских регионов с наиболее высокими темпами роста туристического потока летом 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Карелия вошла в число лидеров по росту турпотока летом 2026 года

Карелия вошла в число лидеров по росту турпотока летом 2026 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Карелия вошла в число лидеров по росту турпотока летом 2026 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его оценке, наибольшая динамика увеличения числа туристов в летний сезон ожидается в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии и Калининградской области.

Развитие внутреннего туризма остается одним из ключевых направлений для Карелии. Регион привлекает путешественников природными достопримечательностями, маршрутами по национальным паркам и возможностями для активного отдыха.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд