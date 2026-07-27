«Северный Артек» в Архангельской области возобновил работу после вспышки инфекции

Центр детского отдыха «Северный Артек» в Архангельской области возобновил работу после вспышки энтеровирусной инфекции. Очередная смена открылась после отмены предписания Роспотребнадзора, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вспышки энтеровируса детский лагерь «Северный Артек» открыл новую смену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ После вспышки энтеровируса детский лагерь «Северный Артек» открыл новую смену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, причиной распространения инфекции стал бессимптомный носитель. В ведомстве отметили, что заболевание у пострадавших протекало без тяжелых осложнений, угрозы их жизни не было. В настоящее время двое детей остаются в больнице, однако их госпитализация не связана с перенесенной инфекцией.

Ранее в лагере была зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, в результате которой заболели 13 детей в возрасте от 7 до 10 лет и трое взрослых. Смену завершили досрочно, детей отправили домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается расследование.

Матвей Николаев