Кубань лидирует по количеству регистраций гостиничного бизнеса в 2026 году

Краснодарский край стал лидером по количеству открытий в сфере гостиничного бизнеса. В первом полугодии 2026 года на рынок вышли 638 таких организаций. Это на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5,5% меньше, чем открылось в январе—июне 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса по проверке контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В топ-5 по количеству открытий в сфере гостиничного бизнеса также вошли Москва (228), республики Крым (144) и Алтай (122), а также Санкт-Петербург (102). В аналогичном периоде 2025 года в пятерку регионов-лидеров по количеству регистраций, помимо Краснодарского края, Москвы, Алтая и Крыма, входил Дагестан. Санкт-Петербург занимал шестую строчку.

По данным экспертов компании, в целом по России за первое полугодие 2026 года отрасль приросла на 3091 новых участников, 2128 организаций закрылось. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года было 3273 регистраций и 1747 ликвидаций, в аналогичном периоде 2024 года — 3209 и 1574 соответственно.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество ликвидаций гостиничных компаний 2026 году выросло на 30%.

Маргарита Синкевич