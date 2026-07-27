В Самарской области начата проверка из-за отсутствия холодной воды в селе

Начата проверка по факту отсутствия холодной воды в селе Актуши Шигонского района Самарской области. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что утром 26 июля 2026 года в населенном пункте из-за ремонта сетей водоснабжения была прекращена подача холодной воды. До сих пор жители села остаются без ХВС.

После того как надзорное ведомство вмешалось в ситуацию, был организован подвоз питьевой воды в село. Сроки возобновления водоснабжения не называются. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Георгий Портнов