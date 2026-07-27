В Татарстане ожидаются грозы, шквалистый ветер и понижение температуры

Ночью и днем 28 июля на территории Татарстана и в Казани ожидаются грозы, усиление ветра до 18-23 м/с, местами возможен град. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении по улицам, не укрываться под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач.

По данным Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 28 июля, через регион пройдет атмосферный фронт. После его прохождения температура воздуха постепенно снизится до 23-28 градусов.

Анна Кайдалова