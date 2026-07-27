На сетях РЖД на четверть вырос экспорт удобрений через порты юга

Экспорт минеральных удобрений по сети РЖД через порты юга России в июне 2026 года увеличился на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 355 тыс. т. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В целом за месяц на экспорт было отправлено 3,8 млн т удобрений, что на 11,2% превышает показатель июня 2025 года. Основной объем перевозок пришелся на порты Северо-Запада — свыше 3,1 млн т, что на 20,2% больше в годовом выражении. Через южные порты перевезли 355 тыс. т (+26,9%), тогда как экспорт через порты Дальнего Востока сократился на 50,5%, до 9,6 тыс. т.

Погрузка химических и минеральных удобрений в июне составила 5,9 млн т, увеличившись на 1,1% год к году. Из этого объема 370 тыс. т было перевезено в контейнерах.

Ранее сообщалось, что в июне РЖД также нарастили экспортные перевозки угля через порты юга России в 1,7 раза — до 15,5 млн т. Для сравнения, в направлении портов Дальнего Востока было отправлено 9,6 млн т угля, что на 14,4% больше, чем годом ранее, а через порты Северо-Запада — 3,7 млн т, что соответствует росту на 31,9%.

Вячеслав Рыжков