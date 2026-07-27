Средний размер товарного кредита в Башкирии в июне составил 64,2 тысячи рублей

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в июне в Башкирии средний размер POS-кредитов (кредитов, предоставленных в торговых точках) составил 64,2 тыс. руб., увеличившись с мая на 3,9%.

В целом по стране этот показатель за месяц вырос на 4,7%, до 68 тыс. руб., отметили в НБКИ.

Наибольший средний размер выданных POS-кредитов в регионах в прошлом месяце был отмечен в Москве (86,4 тыс. руб.), Московской области (81,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (80,7 тыс. руб.), Ленинградской области (73,6 тыс. руб.), а также Татарстане (73,1 тыс. руб.).

Самые низкие показатели продемонстрировали Воронежская область (58,8 тыс. руб.), Ставропольский край (56,8 тыс. руб.), Саратовская область (56,9 тыс. руб.), Северная Осетия — Алания (59,8 тыс. руб.) и Оренбургская область (60,6 тыс. руб.).

Среди регионов, где зафиксирован наибольший рост объемов выдачи товарных кредитов, оказались Татарстан (+8,6%) Удмуртия (+8%), Тульская область (+7,4%), Красноярский край (+7,1%) и Волгоградская область (+7,1%).

Олег Вахитов