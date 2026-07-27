Савицкий или Шишкин: новая глава арт-расследования

Эта арт-интрига начала разворачиваться в 2024 году: группа российских искусствоведов обнаружила в одной из частных коллекций Петербурга ранее не атрибутированную работу Константина Савицкого «Утренний туман в лесу». Сюжет картины с небольшими отличиями повторяет хрестоматийную композицию «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина из коллекции Государственной Третьяковской галереи. На первый взгляд, перед экспертами оказался двойник знаменитой картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», известной также под названием «Мишки в сосновом бору». Однако исследования искусствоведов позволили поставить вопрос об авторстве одного из культовых произведений русской живописи ХIХ века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Следующая фотография 1 / 5 Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого Фото: Галина Кожемяченко

Арт-проект предлагает зрителям по-новому взглянуть на историю одного из самых известных произведений русской живописи и его связь с картиной Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», а также переосмыслить историю создания всемирно известного полотна и восстановить историческую справедливость.

История создания «Утра» окружена легендами. Соавторами работы считаются Иван Шишкин и Константин Савицкий, однако имя последнего на картине отсутствует. Распространенная версия гласит, что имя художника было стерто под давлением коммерсанта и мецената Павла Третьякова, который приобрел полотно для своей коллекции. Однозначного аргументированного мнения по поводу того, кого считать автором идеи и композиции легендарного произведения, в научном сообществе не существует. Тем не менее традиционно считается, что роль Савицкого ограничивалась написанием и интеграцией медведей в уже готовую композицию картины. Гонорар за работу распределился следующим образом: три четверти суммы получил Шишкин, а оставшуюся часть — Константин Савицкий.

По мнению экспертов, картина, обнаруженная в Петербурге, является не копией шишкинской работы, а самостоятельным, авторским произведением. Этот тезис подтверждает личная переписка Савицкого. «…Затеял я как-то картину с медведями в лесу: приохотился к ней и И.И. Шишкин: и взял на себя исполнение пейзажа. Картина вытанцовывалась, и в лице Третьякова нашелся покупатель»: — цитирует письмо Савицкого исследователь творчества художника Е.Г. Левенфиш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки Константина Савицкого. Кураторы выставки и проекта: Губанов Александр, Трофименко Наталья

Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого. Кураторы выставки и проекта: Губанов Александр, Трофименко Наталья

Фото: Галина Кожемяченко

«Я хочу, чтобы мы запомнили этот момент, потому что мы, по сути, присутствуем при рождении новой истории, которая, возможно, впоследствии войдет в учебники и музейные каталоги,— отметил куратор выставки искусствовед Александр Губанов.— Имя Константина Савицкого, к сожалению, в основном ассоциируется именно с картиной “Утро в Сосновом лесу” как соавтора Шишкина, как человека, который написал всем известных медведей. Его огромное творческое наследие не так известно широкому кругу людей, и сегодня мы хотим эту историю изменить. После исследований, которые длились более двух лет, ту картину, которая сегодня выставлена в галерее, мы можем с гордостью назвать практически первоисточником знаменитого “Утра в сосновом лесу”, потому что Савицкий не только написал мишек, не только был автором самой идеи этой картины, но и написал свой вариант этого сюжета, который очень отличается от шишкинского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки Константина Савицкого. Эксперты: Марина Образцова, Наталья Екимова

Фото: Галина Кожемяченко Открытие выставки Константина Савицкого. Эксперты: Марина Образцова, Наталья Екимова

Фото: Галина Кожемяченко

Как отметила на открытии выставки искусствовед Марина Образцова, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, член Всероссийского общества охраны памятников, руководитель экспертного центра ВООПИиК, работа Савицкого была написана на десять лет раньше картины Шишкина. Выводы экспертов могут пролить свет на настоящую историю одной из культовых картин в истории русской живописи.

Формат экспозиции дает возможность максимально сфокусировать внимание зрителя на одном произведении и подробно рассказать удивительную историю картины, которая более ста лет находилась в частных руках и никогда прежде не экспонировалась публично. Выставка продлится до конца октября.

Полина Корнилова