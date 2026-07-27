Новороссийская таможня раскрыла схему ввоза 50 иномарок под видом запчастей

Новороссийская таможня возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей по ч. 4 ст. 194 УК РФ в отношении преступной группы, ввезшей в Россию 50 иномарок под видом запчастей и агрегатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, схему разработал житель Пермского края, который и организовал преступную группу. Участники группы ввозили автомобили из Японии, декларируя их как запчасти, после чего по поддельным документам оформляли машины как транспортные средства физических лиц для личного пользования и сбывали в различные регионы страны. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 47,6 млн руб.

Анна Гречко