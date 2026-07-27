Новороссийская таможня раскрыла схему импорта иномарок под видом запчастей

Новороссийская таможня возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в отношении преступной группы (ч. 4 ст. 194 УК РФ), которая ввезла в РФ 50 иномарок под видом запчастей, а затем реализовала их как автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новороссийская таможня Фото: Новороссийская таможня

По версии таможенников, такую схему разработал житель Пермского края, который и создал преступную группу, занявшуюся автоимпортом. Она под видом запчастей и агрегатов ввозила иномарки из Японии, а затем по поддельным документам оформляла их как транспортные средства физических лиц для личного пользования и продавала в разные регионы России.

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 47,6 млн руб.

Михаил Волкодав