Отбой беспилотной опасности объявлен в Ярославской области

На территории Ярославской области с 12:40 27 июля снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим действовал с 5 утра. В регионе была отражена массовая атака БПЛА. Над территорией области сбили все 40 беспилотников. Осколочные ранения получил мужчина. В нескольких домах выбило стекла, были повреждены автомобили местных жителей. Губернатор Михаил Евраев пообещал компенсацию пострадавшим. Из-за обнаружения обломков БПЛА и для проведения следственных действий временно закрыли детсад во Фрунзенском районе Ярославля.

Алла Чижова