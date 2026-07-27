В Ярославле утвержден порядок предоставления выплат погорельцам со Стачек

Мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на покупку нового жилья взамен утраченного в сгоревшем жилом доме №61 на улице Стачек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на улице Стачек

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Пожар на улице Стачек

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Согласно утвержденному порядку, выплаты смогут получить собственники сгоревших квартир и иные граждане, у которых были документы, являющиеся основанием для государственной регистрации права собственности. При расчете размера выплаты общая площадь утраченного жилья будет умножена на размер средней рыночной стоимости 1 кв. м на второй квартал 2026 года. Приказом Минстроя она была установлена в размере 94 545 руб.

Выплата предоставляется на покупку или строительство нового жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве. В этом случае дом должен быть введен в эксплуатацию не позже 1 июля 2027 года. Новое жилье должно быть приобретено на территории Ярославской области. Если его стоимость выше, то собственник получит выплату в установленном порядком размере, а если ниже, то согласно договору купли-продажи. Власти сами перечислят деньги на счет продавца или застройщика при одобрении заявления на получение выплаты.

Для получения выплаты погорельцам нужно обратиться с заявлением в жилищно-коммунальный отдел территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города не позже 1 апреля 2027 года. Затем отдел направит документы в специально созданную для рассмотрения заявлений по дому на улице Стачек комиссию департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии.

Заявителю может быть отказано в выплате по ряду причин, в том числе из-за неполного пакета документов или наличия задолженности по оплате за содержание, коммунальные услуги и капремонт. В последнем случае выплату смогут предоставить только после погашения долгов. Сгоревшее жилье собственник должен будет передать в муниципальную собственность. Постановление о порядке предоставления выплат вступит в силу 1 января 2027 года.

Трехэтажный жилой дом загорелся ночью 29 марта. Сотрудники МЧС спасли из дома 68 человек и эвакуировали более 100 жильцов. Общая площадь пожара составила 700 кв. м. На дату возгорания в доме были зарегистрированы 127 человек. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора. Власти оплатят погорельцам аренду жилья.

Алла Чижова