Новый формат городского досуга

Спортивное соревнование прошло 25 июля на борту движущегося трехпалубного теплохода во время прогулки по рекам и каналам города.

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«Нам удалось сделать то, чего еще никогда не было: сыграть в теннис прямо на Неве. Это невероятно яркие эмоции, когда спорт, история и архитектура великолепного Петербурга объединяются в одном мероприятии. Пожалуй, такая многогранность отлично характеризует и наш курорт, где в хвойном лесу можно встретить экзотических фламинго, купаться в бассейне с видом на горнолыжные трассы, а в спа посетить японский сад»,— комментирует Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор курорта «Охта Парк».

Необычный формат объединил теннисный турнир, вечерний речной круиз и летнюю вечеринку, предложив гостям новый сценарий городского отдыха.

Участники отправились в двухчасовой рейс с Крестовского острова. Маршрут прошел через акваторию у Васильевского острова, Петропавловской крепости и центральных мостов Санкт-Петербурга: Дворцового, Благовещенского и Троицкого. В процессе мероприятия состоялись теннисный турнир, спортивные и интерактивные активности, DJ-сет и развлекательная программа с историческим экскурсом от ведущего. На борту для гостей был организован фуршет с фирменным угощением — мороженым в виде теннисного мяча.

Гости поддержали атмосферу мероприятия одеждой в стиле теннисной эстетики, выбрав белые и синие образы, поло, теннисные юбки и шорты, козырьки и кеды.

Таким образом, совместный проект «Охта Парк» и «Астра Марин» объединил спортивную атмосферу курорта и прогулку по Петербургу с воды, представив новый формат летнего городского досуга.

Светлана Куликова