В Астрахани экс-инспектор получил 7 лет за предупреждение о миграционных рейдах

В Астрахани суд приговорил экс-инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела миграционного контроля регионального УВМ УМВД к семи годам исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе астраханской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-полицейский в Астрахани осужден за взятки на 7 лет

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Экс-полицейский в Астрахани осужден за взятки на 7 лет

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

По данным Кировского райсуда, в феврале 2024 года инспектор договорился с бизнесменом в сфере строительства о ежемесячном получении взяток в размере 50 тыс. руб. Плата полагалась за своевременное информирование предпринимателя о рейдовых мероприятиях со стороны миграционной полиции. У бизнесмена на стройке работали иностранцы.

В марте 2024 года бывший полицейский увеличил сумму ежемесячных взяток до 100 тыс. руб. В результате осужденный получил 650 тыс. руб. с февраля по август 2024 года.

Кроме отбывания наказания в колонии суд назначил фигуранту штраф 3,2 млн руб. и на два года лишил его права занимать должности в полиции. Сумму полученных взяток конфисковали в доход государства. Имущество осужденного арестовано.

Марина Окорокова