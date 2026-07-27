Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью иеромонаха Тихона в ДТП. Он исполнял обязанности игумена в Свято-Успенской Флорищевой пустыни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Фото: соцсети губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким отца Тихона, всей братии мужского монастыря во Фролищах», — написал Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в Володарском округе 25 июля. По предварительным данным, автомобиль, в котором передвигался иеромонах, съехал с дороги и врезался в дерево.

Владимир Зубарев