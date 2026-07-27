В Сочи возбудили дело по факту гибели 5 человек в ДТП

Прокуратура Сочи организовала проверку по факту ДТП, в результате которого погибла семья из пяти человек. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, авария произошла вечером 26 июля на Дублере Курортного проспекта. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по мокрой дороге с превышением скорости, не справился с управлением и врезался в бетонную стену.

В результате происшествия погибли 42-летний водитель, его 40-летняя супруга и трое несовершеннолетних детей. Еще трое детей получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Вячеслав Рыжков