В Таганроге одного человека госпитализировали после атаки БПЛА

В Таганроге в результате атаки дронов в ночь на 27 июля за медицинской помощью обратился один человек — он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГКБСМП в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Кроме того, поступили обращения граждан о повреждениях в ряде квартир. Для оценки ущерба и помощи пострадавшим создана межведомственная комиссия, специалисты которой выедут по зафиксированным адресам.

При обнаружении фрагментов беспилотных летательных аппаратов горожан просят немедленно сообщить в полицию или по номеру экстренных служб 112. Жителей также просят сохранять спокойствие и следить за информацией только в официальных источниках.

Константин Соловьев