Прокуратура проверяет факт избиения сотрудника скорой пьяным саратовцем

В Энгельсе выпивший мужчина избил фельдшера скорой помощи. В отношении него составлен материал об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Прокуратура проводит процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьяный энгельсит избил фельдшера скорой

Фото: Нина Шевченко Пьяный энгельсит избил фельдшера скорой

Фото: Нина Шевченко

По предварительным данным, сегодня, 27 июля, бригада скорой приехала по вызову в один из домов на ул. Ломоносова. Рядом с гражданином, которому потребовалась медпомощь, находился мужчина, препятствовавший действиям фельдшеров. Одному из них он нанес телесные повреждения. После вызова полиции энгельсит покинул место происшествия, но позже позвонил в «112» и сообщил о том, что его избили сотрудники скорой помощи.

Мужчина задержан. По факту причинения телесных повреждений фельдшеру и угрозы применения насилия правоохранителями проводится проверка.

Несколько дней назад в Энгельсе возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя. По предварительным данным, он также препятствовал работе фельдшеров скорой и причинил им телесные повреждения.

Марина Окорокова