В Челябинской области на трассе А-310 вводят ограничения на месяц

Для капитального ремонта трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на месяц будут введены ограничения на километровом отрезке. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

Изменения в движении будут действовать на участке 59 км — 60 км с 27 июля до 27 августа. Здесь организуют реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят учитывать это при планировании своего маршрута.

Виталина Ярховска