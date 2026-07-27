«Водолет» запускает рейсы в Сарапул скоростными судами на подводных крыльях

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет» запускает рейсы в Сарапул. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться на СПК «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород – Казань – Сарапул – Пермь. Из Казани в Сарапул можно будет добраться с остановками в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

Также «Метеор» будет ходить из Сарапула в Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске, отмечается в сообщении ООО «Водолет».

Как писал «Ъ-Приволжье», минтранс Нижегородской области разрабатывал маршрут до Перми с 2024 года.

Владимир Зубарев