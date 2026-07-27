В ДТП в Сочи погибли 5 человек
В Сочи в результате ДТП погибли пять человек, среди них трое детей. Авария произошла вечером 26 июля на Дублере Курортного проспекта, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По предварительным данным, около 22:10 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по мокрой дороге на высокой скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с порталом тоннеля.
В результате происшествия водитель и четыре пассажира погибли. Среди погибших — трое несовершеннолетних в возрасте 5, 10 и 13 лет. Еще три ребенка были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.