В ДТП в Сочи погибли 5 человек

В Сочи в результате ДТП погибли пять человек, среди них трое детей. Авария произошла вечером 26 июля на Дублере Курортного проспекта, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, около 22:10 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по мокрой дороге на высокой скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с порталом тоннеля.

В результате происшествия водитель и четыре пассажира погибли. Среди погибших — трое несовершеннолетних в возрасте 5, 10 и 13 лет. Еще три ребенка были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков