На Кубани в 2026 году реконструируют 8 объектов дорожной сети

В Краснодарском крае до конца 2026 года планируется завершить реконструкцию восьми крупных объектов дорожной инфраструктуры. В региональной администрации сообщили, что за последние пять лет на Кубани было построено и отремонтировано более 30 дорог и мостов общей протяженностью 53 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«За последние пять лет в регионе отремонтировали более 2,3 тыс. км автодорог, в том числе построили и реконструировали более 30 новых дорог и мостов общей протяженностью 53 км. До конца 2026 года завершим строительство и реконструкцию еще восьми важных для края объектов»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В число объектов, которые должны быть обновлены в текущем году, вошли первый этап обхода Тимашевска, участки дорожной сети в поселке Северном Краснодара, трасса Динская—Пластуновская, мост через реку Лаба в Усть-Лабинском районе, а также объекты в Горячем Ключе, Динском и Темрюкском районах.

В период с 2021 по 2025 год в регионе были введены в эксплуатацию новый Яблоновский мост, реконструированы подъездные дороги к Краснодару и проведен ремонт моста через Кубань в Усть-Лабинском районе.

Всего в 2026 году на Кубани планируется привести в нормативное состояние около 300 км дорог местного, межмуниципального и регионального значения. На эти цели предусмотрено порядка 8 млрд руб. По состоянию на середину мая работы велись на 63 участках в 32 муниципальных образованиях края.

Вячеслав Рыжков