В Ярославле после атаки БПЛА закрыли детский сад

После атаки беспилотников детский сад во Фрунзенском районе Ярославля решили временно закрыть. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«В связи с обнаружением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на регион и для проведения следственных действий принято решение об отмене работы детского сада»,— говорится в сообщении.

Воспитанников детсада примут другие учреждения образовательного комплекса. Номер закрытого детсада не называется, родители проинформированы.

Рано утром 27 июля в Ярославской области была отражена массовая атака БПЛА. Над территорией региона сбили все 40 беспилотников. Осколочные ранения получил мужчина. В нескольких домах выбило стекла, были повреждены автомобили местных жителей. Губернатор Михаил Евраев пообещал компенсацию пострадавшим.

Алла Чижова