В Ярославле после атаки БПЛА закрыли детский сад
После атаки беспилотников детский сад во Фрунзенском районе Ярославля решили временно закрыть. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
«В связи с обнаружением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на регион и для проведения следственных действий принято решение об отмене работы детского сада»,— говорится в сообщении.
Воспитанников детсада примут другие учреждения образовательного комплекса. Номер закрытого детсада не называется, родители проинформированы.
Рано утром 27 июля в Ярославской области была отражена массовая атака БПЛА. Над территорией региона сбили все 40 беспилотников. Осколочные ранения получил мужчина. В нескольких домах выбило стекла, были повреждены автомобили местных жителей. Губернатор Михаил Евраев пообещал компенсацию пострадавшим.