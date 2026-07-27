В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

В аэропортах Татарстана в 10:59 отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска вводили для обеспечения безопасности полетов. В 10:54 в Татарстане отменили режим беспилотной опасности.

Ранее в Татарстане действовал режим ракетной опасности. Также на территории республики объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск.

Анна Кайдалова