В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
В аэропортах Татарстана в 10:59 отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска вводили для обеспечения безопасности полетов. В 10:54 в Татарстане отменили режим беспилотной опасности.
Ранее в Татарстане действовал режим ракетной опасности. Также на территории республики объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск.