Трое хоккеистов «Локомотива» сыграли в «Матче года»

Нападающие Максим Шалунов и Егор Сурин и защитник Рушан Рафиков, выступающие за ярославский ХК «Локомотив», приняли участие в благотворительном «Матче года»-2026. Об этом сообщили в пресс-службе клуба железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Наши игроки отметились результативными действиями — Шалунов отдал три передачи, Рафиков и Сурин заработали по два очка — у каждого гол и пас»,— рассказали в клубе.

В «Матче года» принимают участие игроки НХЛ и КХЛ. В этом году событие посетили 20,8 тыс. зрителей. Капитанами команд были защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин. Основное время завершилось со счетом 9:9. В серии буллитов победный гол остался за командой Сергачева.

В ее составе, среди прочих, выступали Егор Сурин и Александр Овечкин. Причем Сурин отдал Овечкину голевой пас. С изданием «Чемпионат» молодой ярославский хоккеист поделился положительными впечатлениями от игры с трехкратным чемпионом мира по хоккею, обладателем Кубка Стэнли.

«Просто супер. Но все равно есть куда стремиться. Набираюсь опыта у всех и работаю над собой. Овечкин напутствовал? Бегать, не искать пас, больше бросать. Голевой пас? Я обрадовался. Был очень доволен собой. Очень хотел этого, так что закрыл гештальт»,— сказал Сурин.

Шалунов и Рафиков вошли в состав команды Панарина.

Алла Чижова