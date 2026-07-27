КГИОП согласовал проект реставрации Синодальной типографии в центре Петербурга

КГИОП согласовал проект капитального ремонта исторического комплекса Синодальной типографии на улице Правды, 15 в Санкт-Петербурге. После реставрации здания объекта культурного наследия федерального значения будут приспособлены под современный арт-кластер, сообщили в Группе RBI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историческую Синодальную типографию на улице Правды превратят в арт-кластер

Фото: Группа RBI Историческую Синодальную типографию на улице Правды превратят в арт-кластер

Фото: Группа RBI

Проект предусматривает реставрацию фасадов и исторических интерьеров общественных пространств, включая парадную с лепниной и метлахской плиткой, лобби с рецепцией, а также лестницы с чугунными балясинами. Общая площадь комплекса составляет около 11 тыс. кв. метров.

В состав арт-кластера войдут шесть корпусов, где разместят 179 юнитов площадью от 18 до 119 кв. метров. Помещения можно будет использовать под творческие мастерские, офисы-студии и лофты. На первых этажах откроются десять коммерческих помещений, в том числе ресторан, а для резидентов предусмотрены коворкинг, фитнес-клуб и благоустроенные общественные пространства с открытыми и приватными дворами.

Комплекс был построен по проекту архитектора Дмитрия Люшина. В советский период здесь работала типография № 12 имени Михаила Лоханкова, которая функционировала на протяжении всего XX века. В последние годы историческое здание нуждалось в масштабной реконструкции и новом функциональном назначении.

Матвей Николаев