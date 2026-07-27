В Краснодаре утром в понедельник работают 78 АЗС

В Краснодаре по состоянию на утро 27 июля работают 78 автозаправочных станций. Об этом сообщили в МЦУ города, отметив, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

На действующих АЗС доступен бензин АИ-92 — на 65 станциях, АИ-95 — на 57, АИ-100 — на 8 объектах. Дизельное топливо реализуется на 69 заправках.

В ряде случаев по решению владельцев действуют ограничения на отпуск топлива — его продают только для заправки баков автомобилей. Еще 25 АЗС временно не осуществляют реализацию топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти продолжают принимать меры для стабилизации ситуации и призывают автомобилистов не создавать дополнительные запасы топлива. По их оценке, отказ от закупок впрок позволит снизить нагрузку на работающие станции и обеспечить доступность топлива для всех участников дорожного движения.

Вячеслав Рыжков