После атак ВСУ курорты Южного берега Крыма остались без света

Курорты Южного берега Крыма вновь столкнулись с перебоями электроснабжения после атак на объекты энергетической инфраструктуры. В компании «Крымэнерго» сообщили, что в ряде населенных пунктов отсутствует возможность подачи электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным энергокомпании, наиболее сложная ситуация сохраняется на северо-западе, востоке и юге полуострова. Ограничения электроснабжения действуют на территории всего Крыма, специалисты работают в круглосуточном режиме для стабилизации ситуации.

Наиболее заметные перебои фиксируются в курортных городах Южного берега Крыма — Ялте, Алупке и Алуште. В Алуште ранее был введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с энергоснабжением. Отключения в регионе продолжаются с середины июля.

Как писал «Ъ-Кубань», в Севастополе электроснабжение большинства потребителей удалось восстановить по временной схеме после ранее введенных ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, специалисты оперативного штаба и энергетических предприятий в течение ночи проводили необходимые переключения и восстановительные работы.

При этом дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому полностью отказаться от ограничительных мер пока не представляется возможным. Работы по обеспечению стабильного энергоснабжения продолжаются.

Вячеслав Рыжков