В 35 районах Татарстана начали уборку озимой пшеницы

В Татарстане к уборке озимой пшеницы приступили хозяйства 35 районов, озимого рапса — шести районов. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

По словам вице-премьера - министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова, в республике обмолочено 20 тыс. га зерновых и 3 тыс. га масличных культур. Средняя урожайность зерновых составляет 44 ц/га, озимого рапса — 20 ц/га.

Площадь уборки озимого рапса в этом году достигла 32 тыс. га, что вдвое больше, чем годом ранее. План его сева на текущий год превышает 60 тыс. га.

Также в республике заготовлено 317 тыс. тонн сена, что соответствует 99% плана, и 1,9 млн тонн сенажа — 59% от потребности.

Анна Кайдалова