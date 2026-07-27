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Глава СК хочет знать обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах аварии с экскурсионным автобусом, в которой пострадали восемь человек. Об этом сообщается в канале «Следком».

Место ДТП

Место ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Место ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

«Глава ведомства А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ярославской области А.А. Бессмельцеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что рано утром 26 июля на 27-м км автодороги Тутаев — Шопша автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 19 жителей Москвы и Московской области, которые ехали в Тутаев. По данным «Ъ-Ярославль», поездка была паломнической.

Всего пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. После осмотра в больнице семерых, в том числе детей, отпустили на амбулаторное лечение. Одной женщине потребовалась госпитализация. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Алла Чижова

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