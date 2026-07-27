«Автозавод Санкт-Петербург» ушел в корпоративный отпуск до середины августа

«Автозавод Санкт-Петербург», работающий на бывшей площадке Nissan, с 27 июля приостановил производство автомобилей Lada Iskra в связи с началом ежегодного корпоративного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство Lada Iskra в Петербурге приостановили на время корпоративного отпуска

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Производство Lada Iskra в Петербурге приостановили на время корпоративного отпуска

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Корпоративный отпуск продлится до 16 августа, после чего завод возобновит работу в штатном режиме.

Выпуск автомобилей семейства Lada Iskra на петербургской площадке стартовал в сентябре 2025 года в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Предприятие выпускает все модификации модели — седан, универсал и SW Cross — с механической и автоматической коробками передач.

По итогам 2025 года на заводе было собрано около 3 тыс. автомобилей Lada Iskra.

Матвей Николаев