«Автозавод Санкт-Петербург» ушел в корпоративный отпуск до середины августа
«Автозавод Санкт-Петербург», работающий на бывшей площадке Nissan, с 27 июля приостановил производство автомобилей Lada Iskra в связи с началом ежегодного корпоративного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Производство Lada Iskra в Петербурге приостановили на время корпоративного отпуска
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Корпоративный отпуск продлится до 16 августа, после чего завод возобновит работу в штатном режиме.
Выпуск автомобилей семейства Lada Iskra на петербургской площадке стартовал в сентябре 2025 года в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Предприятие выпускает все модификации модели — седан, универсал и SW Cross — с механической и автоматической коробками передач.
По итогам 2025 года на заводе было собрано около 3 тыс. автомобилей Lada Iskra.