В Ярославле дожди будут идти всю неделю

В Ярославле на этой неделе ожидается дождливая погода со средней дневной температурой воздуха +23 градуса. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В понедельник, 27 июля, прогнозируется до +22 градусов и облачно. Во вторник температура поднимется до +27 градусов, возможны прояснения. Однако в среду, 29 июля, похолодает до +21 градуса, и такая температура сохранится до субботы. В выходные ожидается небольшое потепление до +24…25 градусов.

Дожди будут идти не только днем на протяжении всей недели, но и ночью. Температура воздуха в эти часы составит +14…15 градусов.

Алла Чижова