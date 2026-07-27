В Новороссийске 27 июля проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 27 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Маневры запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 21:30, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Стрельбы из артиллерийской установки проведут с молов Военной гавани.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Анна Гречко