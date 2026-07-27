Беглов назначил нового председателя комитета по энергетике
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Алексея Муровца председателем комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Соответствующее кадровое решение вступило в силу.
Алексей Муровец возглавил комитет по энергетике Петербурга
Фото: Пресс-служба Смольного
До назначения Алексей Муровец исполнял обязанности председателя комитета. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства.
С января 2021 года по февраль 2025 года Муровец возглавлял компанию «Петроэлектросбыт» в качестве генерального директора.