Беглов назначил нового председателя комитета по энергетике

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Алексея Муровца председателем комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Соответствующее кадровое решение вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Муровец возглавил комитет по энергетике Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного Алексей Муровец возглавил комитет по энергетике Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного

До назначения Алексей Муровец исполнял обязанности председателя комитета. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства.

С января 2021 года по февраль 2025 года Муровец возглавлял компанию «Петроэлектросбыт» в качестве генерального директора.

Матвей Николаев