В Новороссийске топливо отпускают на 27 АЗС

По состоянию на 9:00 27 июля в Новороссийске топливо отпускают на 27 автозаправочных станциях. На всех действующих АЗС сохраняются ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, не более 20–60 литров, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Топливо доступно на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти» и «Ягуар». В частности, все три основных вида топлива есть на АЗС «Роснефти» на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и Верхнебаканском, на АЗС «Лукойла» на Суворовской и Куникова, а также на станциях «Газпромнефти» в Гайдуке. На АЗС «Уфим-нефти» топливо доступно на всех объектах, кроме станции на Сухумском шоссе, где отпускают АИ-92 и дизель.

АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 19. Дизельное топливо — на 26. АИ-100 пока отсутствует.

При этом на отдельных заправках действуют дополнительные ограничения. На АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. На АЗС «Лукойла» на Сухумском шоссе АИ-92 и АИ-95 также доступны только по топливным картам и для спецтранспорта.

Еще семь АЗС временно не отпускают топливо. Для местных сельхозтоваропроизводителей определено отдельное место для отпуска ГСМ в установленное время.

Власти рекомендуют не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить доступность топлива для водителей. Проверить актуальное наличие топлива можно через чат-бот Новороссийска в MAX.

Анна Гречко