Утром 27 июня в Анапе работают 26 АЗС

В Анапе по состоянию на 9:30 27 июля работают 26 автозаправочных станций. АИ-92 доступен на 20 АЗС, АИ-95 — на 19, дизельное топливо — на 23. Бензина АИ-100 в наличии временно нет, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На двух АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 12 заправках действуют ограничения по объему отпуска топлива в бак: в зависимости от АЗС — от 30 до 60 литров. На всех АЗС запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

В администрации Анапы уточнили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня ситуация может измениться. Жителей города также призвали отказаться от закупки топлива впрок, поскольку это создает дополнительный ажиотаж и увеличивает очереди на АЗС. Водителям рекомендовали следить за актуальной информацией на официальных ресурсах и в мобильных приложениях автозаправочных сетей, так как режим работы отдельных станций и наличие топлива могут оперативно меняться.

Анна Гречко