Кандидат от «Яблока» составит конкуренцию Алексею Журавлеву на выборах в Госдуму

В Башкирии зарегистрировали первого кандидата от партии «Яблоко» на сентябрьские выборы в Госдуму. Территориальная избирательная комиссия Нефтекамска разрешила начать предвыборную кампанию 30-летнему Алексею Акименко, которого «Яблоко» выдвинуло по Нефтекамскому округу. Решение опубликовано на сайте Центризбиркома Башкирии.

Самозанятый Алексей Акименко в своем округе будет конкурировать с уже зарегистрированными Дмитрием Вайсбротом (кандидатом от партии «Новые люди»), Юрием Рудаковым (ЛДПР) и Иваном Липовским (КПРФ). Также по округу выдвинулись Константин Шагимуратов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Тимур Гильмияров («Единая Россия»), Ришат Ханов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Алексей Журавлев («Родина»), решение об их регистрации комиссия еще не приняла.

Кроме выборов в Госдуму, Алексей Акименко изъявил желание участвовать в голосовании за мандат в горсовете Агидели как самовыдвиженец, однако местная избирательная комиссия в ему отказала. Сегодня должно состояться заседание Краснокамского межрайонного суда, на котором кандидат попытается оспорить решение ТИК.

Ранее источники «Ъ» заявляли, что Нефтекамский округ «расчистили» под Алексея Журавлева, заседающего в Думе нынешнего созыва.

Подробнее — в статье «Ъ» «“Родина” там, где мандат в тепле».

Идэль Гумеров