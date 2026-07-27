Петербург ждет жаркий понедельник, но уже завтра станет прохладнее

Жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 27 июля, ждет по-летнему жаркая погода, однако уже со вторника температура воздуха заметно снизится. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После +28 в Петербург придет похолодание

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ После +28 в Петербург придет похолодание

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, днем в городе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +26…+28 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет умеренным, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление в течение дня продолжит снижаться.

Уже во вторник и среду в Петербурге станет прохладнее — дневная температура составит около +20…+22 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, а во вторник местами возможны грозы.

Матвей Николаев