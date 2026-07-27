Над Татарстаном сбили беспилотник

Над Татарстаном в течение прошлой ночи дежурными силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

О точном количестве сбитых беспилотных летательных аппаратов в республике не сообщалось. Всего над Россией перехватили 276 БПЛА самолетного типа.

Сегодня в Татарстане действовал режим ракетной опасности. Также на территории республики объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск.

Анна Кайдалова