Минобороны сообщило о сбитых в Ярославской области БПЛА
Над территорией Ярославской области ночью 27 июля были сбиты беспилотники. Об этом сообщило Минобороны России.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Всего минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 276 украинских БПЛА над субъектами России. Точное число сбитых в регионе дронов не называется.
Режим беспилотной опасности объявили в Ярославской области в 5 утра. С этого времени был закрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, движение восстановили в 9 утра. Ярославский аэропорт по-прежнему закрыт для самолетов.