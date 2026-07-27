В Ярославле снято перекрытие Московского проспекта после атаки БПЛА

В Ярославле движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД, перекрытое утром из-за атаки БПЛА, восстановлено. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в 9:02 27 июля.

«Общественный транспорт возвращается на свои маршруты»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром Ярославль атаковали беспилотные летательные аппараты, из-за атаки был перекрыт выезд из города и изменены маршруты общественного транспорта. С 5:11 закрыт ярославский аэропорт.

Антон Голицын