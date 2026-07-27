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Над Крымом, Кубанью и другими регионами за ночь сбили 276 БПЛА

В ночь на 27 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан и Удмуртия, а также Краснодарского края. Кроме того, средства ПВО отражали атаку над акваториями Черного и Азовского морей.

Вячеслав Рыжков

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