Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи
В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, призвав жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и следовать указаниям экстренных служб. По его словам, все силы и средства задействованы для защиты города.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На фоне введенного режима безопасности Росавиация временно ограничила прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи. В ведомстве пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Upd: около 9:10 угрозу по Сочи и Сириусу отменили.