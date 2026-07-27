Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, призвав жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и следовать указаниям экстренных служб. По его словам, все силы и средства задействованы для защиты города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фоне введенного режима безопасности Росавиация временно ограничила прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи. В ведомстве пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Upd: около 9:10 угрозу по Сочи и Сириусу отменили.

Вячеслав Рыжков