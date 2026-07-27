Под Новороссийском реконструируют ЛЭП для повышения надежности электроснабжения

В станице Натухаевской под Новороссийском начали реконструкцию воздушной линии электропередачи. После завершения работ энергетики рассчитывают повысить надежность электроснабжения жителей и социальных объектов и снизить риск перебоев.

Специалисты «Россети Юг — Кубаньэнерго» построят вторую линию напряжением 10 кВ протяженностью более 6 км. Также на существующих опорах смонтируют дополнительную линию, увеличат мощность трансформаторной подстанции и проложат самонесущий изолированный провод.

В рамках проекта заменят 278 опор ЛЭП, установят 77 новых траверс и около 1,1 тыс. изоляторов. После реконструкции нагрузка на электросети будет распределяться более равномерно, сообщает пресс-служба «Юго-Западных электросетей».

Анна Гречко