Утечка угарного газа под Саратовом унесла жизни двух детей и взрослого

В Балакове три человека погибли от отравления угарным газом. Прокуратура по поручению руководителя ведомства Романа Пантелеева организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три человека, включая двоих детей, погибли при отравлении угарным газом в Балакове

Фото: t.me / omelnichenko / Коммерсантъ Три человека, включая двоих детей, погибли при отравлении угарным газом в Балакове

Фото: t.me / omelnichenko / Коммерсантъ

По предварительным данным, ночью 26 июля в одной из квартир дома № 51 по ул. Титова произошла утечка угарного газа. В результате ЧП погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ходе проверки сотрудники прокуратуры также оценят исполнение требований закона при эксплуатации и техобслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также действия ответственных лиц.

Марина Окорокова