В Астрахани двухлетняя девочка погибла, выпав с девятого этажа

В Астрахани двухлетний ребенок выпал из окна и погиб. Следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР проводит процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно известно, что вечером 25 июля маленькая девочка ненадолго осталась без присмотра взрослых и выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома на ул. Московской. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Региональное СУ СКР предупреждает: москитная сетка на окнах создает иллюзию безопасности. Необходимо устанавливать на окна специальные блокираторы или ограничители, не размещать рядом с подоконниками мебель, по которой ребенок может самостоятельно забраться к окну, а также не рассчитывать на присмотр за малышами со стороны несовершеннолетних детей.

Марина Окорокова